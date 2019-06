Firenze, 23 giugno 2019 - Rocco Commisso è tornato a Firenze. Il proprietario della Fiorentina è arrivato questa mattina all'aeroporto Peretola con un volo privato New York-Firenze e si è diretto con la famiglia all'hotel Lucchesi. Con Commisso ci sono la moglie Catherine, il figlio Joseph, e una delle due sorelle, oltre a una decina di amici.

Commisso resterà a Firenze per almeno 4-5 giorni. In città incontrerà i suoi uomini, da Joe Barone a Daniele Pradè, senza dimenticare l’allenatore Montella e la figura di fiducia viola, Giancarlo Antognoni. C’è da battezzare il nuovo organigramma della società e, anche se le figure operative sono già tutte al loro posto, non si intende perdere tempo. Si aspetta, infatti, di conoscere, tra le altre cose i ruoli di Giancarlo Antognoni e di Joe Barone, che si sussurrava poter essere un candidato al ruolo di amministratore delegato.

Nelle ultime ore, dopo i dinieghi da parte della società a Umberto Gandini (localizzato dai social a New York da due giorni) e Luca Scolari, si sarebbero proposte altre figure, anche come consulenti, ma, pare, senza trovare risposte affermative. Almeno fino ad oggi. Dopo una domenica lavorativa, domani sarà il giorno dedicato alla “fiorentinità”.

Prima della partenza dagli Usa, Commisso ha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Gran gol di Chiesa contro il Belgio. L'Italia under 21 ha fatto benissimo, speriamo che andarà in semifinale. Lo tratteniamo? Credo di sì. Lo vorrei tenere in viola per almeno un altro anno", ha detto il presidente del club viola. "Faremo una grande squdra ma mi dovete dare tempo. Montella, Pradè, Antognoni e Joe Barone allestiranno una buona squadra. Sto cercando di fare in fretta, stiamo lavorando. Gandini, Batistuta? Per ora ancora non c'e' niente. Con Bati ho parlato a Firenze: è una stella del calcio e della Fiorentina. Se si puo' fare qualche cosa la faremo ma ci vogliono le condizioni giuste", ha aggiunto Commisso.

Commisso domani, 24 giugno, parteciperà ai festeggiamenti in onore del patrono come un fiorentino qualunque. Pare possa prendere parte alla Messa nella Basilica di Santa Maria del Fiore officiata dal vescovo Betori, così come nel pomeriggio si tufferà nelle emozioni del calcio storico. Sarà lui il Magnifico Messere.

