Commissione di garanzia, è polemica. Lite tra le minoranze per il vertice

Le opposizioni litigano, il presidente della commissione di garanzia e controllo viene eletto dal centrosinistra. Passa Maria Luisa Dipalo, ex Democratica di Sinistra transitata a Fratelli d’Italia, partito che a questo punto ha tutte le cariche dell’opposizione (vicepresidenza del consiglio comunale a Kishore Bombaci e appunto la garanzia e controllo). A farne le spese la lista civica guidata da Giovanni Bellosi che, dopo aver denunciato l’inciucio tra Pd e FdI in consiglio comunale, si è presentato ieri all’apertura della commissione, chiedendo al capogruppo meloniano, Gemelli, la sospensione di una settimana ‘per riflettere’. Una mossa che ovviamente non è stata recepita, tanto che dopo una mezz’ora di serrato litigio con i due che si sono rinfacciati rispettivamente di brigare con la sinistra e di aver spaccato l’opposizione, è arrivato l’epilogo.

Il centrosinistra ha assistito al litigio. Poi il capogruppo Pd Andrea Anichini, che si era detto disponibile anche ad accettare una sospensione qualora le opposizioni avessero concordato la scelta, ha dichiarato che i suoi consiglieri avevano libertà di scelta. Questa era la composizione dei commissari: 4 Pd, 1 Avs, 1 M5S, 3 Civici, 2 Fdi.

Il responso del voto segreto è stato il seguente: 6 voti per Dipalo (Fdi), 3 per Bellosi (Civico), 1 per Stefano Pacinotti (civico), 2 schede bianche. Nella stessa seduta di ieri, stavolta senza scossoni, sono stati eletti anche gli altri presidenti di commissione per la I (Affari Generali e Legali, Bilancio e Finanze, Patrimonio, Personale, Sviluppo economico, Attività Produttive, Commercio) la presidente è Irene La Marca (Pd), il suo vice è Pier Guido Pratesi (Avs); nella II (Urbanistica, Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata, Igiene del Territorio e dell’Ambiente, Trasporti, Protezione Civile), il presidente è Tommaso Francioli (Pd), la vice è Giulia Alderighi (M5S); la III (Cultura, Servizi Educativi, Decentramento, tematiche giovanili) vede Cecilia Forlucci (Pd) alla presidenza) e Massimo Grassi (Scandicci Civica) come vice; la IV (Turismo e tempo libero, Servizi sanitari e Sociali, Sport, Casa) ha Elda Brunetti (Pd) come presidente e Camilla Mugnaioni (Scandicci civica) come vice. Chiude il quadro la pari opportunità guidata da Filomena Ausilio (Pd) e Miche Bandinelli (FdI) come vice.

Fabrizio Morviducci