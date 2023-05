Firenze, importuna le commesse e dà in escandescenze: denunciato

Firenze, 26 maggio 2023 - Prima ha importunato le commesse di un negozio, poi all’arrivo della polizia municipale a Firenze ha cercato di fuggire e quando è stato bloccato ha iniziato a dare in escandescenze colpendo gli agenti. Si tratta di un 27enne straniero che è stato denunciato. Il fatto risale a lunedì scorso. Una pattuglia del Reparto di zona centrale impegnata nei controlli in centro è intervenuta in un esercizio commerciale dove una persona stava importunando le commesse. L’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Accompagnato negli uffici per l’identificazione, l’uomo ha iniziato a prendere a testate il finestrino dell'auto di servizio, rompendolo e cercando di uscire dall'auto di servizio. Ma le sue reazioni violente non si fermavano qui. Una volta sceso dalla vettura si è scagliato con calci e testate verso gli agenti: due hanno riportato lesioni guaribili in tre giorni, il terzo in una settimana. A questo punto l’uomo, probabilmente per il termine dell'effetto di sostanza stupefacenti, è caduto in uno stato di torpore tanto che gli agenti hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza che l’ha portato al pronto soccorso. Una volta dimesso, l’uomo è stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni personali e violazione delle norme sull’immigrazione.