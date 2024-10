Commercio, operazione sviluppo. Faccia a faccia con le botteghe

Faccia a faccia fra l’amministrazione comunale e le ‘botteghe di vicinato’. È fissato infatti per lunedì alle 20 nella Sala del consiglio comunale l’incontro fra il sindaco Giuseppe Carovani, gli assessori allo Sviluppo sostenibile e Commercio Martina Banchelli e Marco Venturini ed i commercianti del territorio. Obiettivo dichiarato dell’operazione quello di valutare proposte e programmi per rilanciare le attività di vicinato e ravvivare le vie cittadine: "La riunione – dice Venturini (nella foto) – è stata organizzata per raccogliere indicazioni dei commercianti, non solo del centro, ma anche per esporre loro una serie di proposte e progetti che abbiamo elaborato oltre che per riallacciare un contatto che, negli ultimi anni, si era perso. Per quanto ci riguarda alcune indicazioni le avevamo date anche in campagna elettorale, ad esempio, con l’intenzione di ripristinare l’iniziativa dei Venerdì del centro in estate o di prevedere, in alcune zone di Calenzano, manifestazioni anche culturali o mercatini del riuso. In ogni caso, a proposito del commercio, il primo atto importante già fatto è stato quello di tornare indietro rispetto alla previsione urbanistica che inseriva una zona commerciale da circa 3mila metri quadrati vicino all’autostrada".

Intanto anche nell’ultimo consiglio comunale il commercio di vicinato è stato al centro della discussione per la presentazione e approvazione all’unanimità, con alcuni emendamenti, di una mozione presentata da Daniele Baratti, capogruppo di Lega-Forza Italia. L’atto impegna la giunta a intraprendere una serie di azioni concrete per sostenere le attività di vicinato: tra queste anche l’adozione di una politica di sostegno ai negozi valutando anche la possibilità di agevolazioni, l’attuazione di iniziative di rivitalizzazione delle vie, l’organizzazione di eventi durante le festività natalizie in aree strategiche come via Puccini e la creazione di Comitati di Commercianti con il supporto delle associazioni di categoria.