Commercio fiorentino in lutto: è morta Grazia Lombardi Poggi

Firenze, 26 ottobre 2023 – Se n'è andata dopo mesi di malattia, sopportata con grande dignità, una delle persone più rappresentative del commercio di Firenze, Grazia Lombardi, moglie di Ugo Poggi.

Aveva solo 75 anni. In molti oggi ricordano Grazia Lombardi per la sua grande umanità, la sua voglia di vivere, il suo esser solare. E per come fosse una grande lavoratrice: di certo è stata un riferimento per tantissimi che dallo storico negozio di famiglia in via Strozzi passavano anche per un semplice regalo.

Una vita dedita al lavoro, all'adorato figlio Niccolò, alla passione per il mare: una donna volitiva e umile, che preferiva non apparire e anzi, lavorare in sordina, un passo indietro.

Molti in negozio chiedevano proprio di lei per un consiglio, un'idea, perché sapevano bene che con la sua gentilezza avrebbe risolto questioni anche non facili.

Fino a qualche mese fa era facile incontrarla a cene di amici, sempre con il marito Ugo. Era legatissima alla sorella Patrizia, al figlio Niccolò, ai nipoti Giulia, Michelangela e Theo. Per partecipare all'ultimo saluto, il funerale di Grazia si svolgerà venerdì alle 11 alla chiesa dei Santi Michele e Gaetano di piazza Antinori.