Commercio e artigianato, gli aiuti: "Incentivi alle attività che aprono"

A sostegno dell’artigianato e del commercio locale nei centri abitati del Chianti, sono previsti contributi e incentivi a chi apre nuove attività economiche. In particolare rivolti all’imprenditoria aperta ai giovani, alle donne e alle nuove start up. Il Comune di San Casciano offre un incentivo economico, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove attività commerciali, di piccolo artigianato e di artigianato di servizio alla persona nei centri e nelle frazioni. Si tratta di uno stanziamento di 36mila euro e sarà erogato ad un massimo di 4 attività.

L’importo dunque per ogni attività è pari a 9mila euro in tre anni. L’obiettivo è riqualificare e rilanciare il tessuto commerciale delle frazioni del territorio e del centro storico migliorando la qualità della vita della comunità anche ai fini dell’accoglienza turistica. Il sostegno alle imprese verrà individuato con una selezione pubblica. Il contributo sarà assegnato a operatori economici interessati ad avviare o che abbiano già avviato nel corso del 2024 attività commerciale di vendita al dettaglio in sede fissa, attività di piccolo artigianato o di artigianato di servizio alla persona.