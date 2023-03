Firenze, l’iniziativa del comitato Vitabilità a Campo di Marte

L'evento di Campo di Marte

Firenze, 10 marzo 2023 - Cambiano le modalità ma non il fine, il comitato Vitabilità vuole continuare a far sentire la sua voce. Sabato 11 marzo il gruppo di residenti di Campo di Marte che con forza si sta opponendo alle modifiche del rione, ha deciso di scendere in piazza, ma in maniera atipica.

Nessun corteo, manifestazione o flash mob, ma palloni e palloncini per i più piccoli. Durante il classico mercato rionale del sabato, quello che viene organizzato sotto la Curva Fiesole, infatti, il comitato ha organizzato un allegro e colorato ritrovo, che ha come obiettivo quello di incontrare e informare sempre più residenti.

L’evento inizierà alle 10.30, e si protrarrà nella mattinata. Il comitato Vitabilità, a oggi, conta già più di 1500 iscrizioni, e nelle ultime settimane più volte ha preso parola per opporsi al progetto della tramvia e della “cementificazione” del Campo di Marte