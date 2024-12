Comitato via San Giusto contro il sindaco: 800 firme contro la tramvia

"Non è una questione di numeri, ma di rispetto dei diritti di tutti i cittadini": replica così il comitato via San Giusto – via Masaccio alle recenti parole del sindaco Tagliaferri, rilasciate al nostro giornale.

Il sindaco aveva affermato che "le istanze del comitato di piazza Aldo Moro, che rappresenta 500 cittadini, sono state attentamente considerate, così come quelle dei 20 cittadini di via San Giusto". Tuttavia, il comitato via San Giusto ha raccolto 686 firme di campigiani contrari al passaggio della tramvia, con altre cento firme aggiunte successivamente, totalizzando quasi 800 firme.

I residenti esprimono amarezza per il modo in cui sono venuti a sapere della variante: "nessuno ci ha mai interpellato, lo abbiamo saputo da un video sui social". L'impressione è che "sia stato fatto tutto in fretta e furia senza le dovute verifiche".

Le elezioni rappresentano uno degli snodi principali per il comitato: "Tutte le forze politiche, prima del voto, si erano dette disponibili a un miglioramento del progetto originario, ma non si è tenuto conto delle dieci criticità emerse dalla documentazione relativa alla linea 4.2 della tramvia".

Il comitato lamenta che non si sono presi in considerazione i possibili espropri, le chiusure di attività commerciali e lo stravolgimento del traffico. Inoltre, il Comune dovrà mettere oltre tre milioni sul piatto il 22 gennaio a chiusura della Conferenza dei servizi.

Infine, il comitato ha presentato una proposta per arretrare il capolinea su un lato di piazza Aldo Moro, ma non ha mai ricevuto una risposta esaustiva.