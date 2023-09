Come entrare tra le botteghe storiche di Bagno a Ripoli

Si arricchisce l’elenco di imprese di Bagno a Ripoli che possono vantare più di 40 anni di vita. Sono state riaperte le iscrizioni all’elenco delle botteghe storiche, con domande da far pervenire al Comune entro il 30 settembre compilando un modulo da inviare per Pec. Possono partecipare negozi e attività in servizio sul territorio comunale da almeno 4 decenni. L’iscrizione all’elenco permette di usufruire di una serie di vantaggi e sconti, come riduzioni sulla parte variabile della Tari, tariffe agevolate per la Tosap e l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità. Inoltre tutte le botteghe storiche ricevono una targa in terracotta da appendere fuori o dentro il negozio, simbolo di riconoscimento e di prestigio. Attualmente all’albo sono iscritte ben 60 attività tra alimentari, farmacie, macellerie, parrucchieri e altre tipologie.

Ma.Pl.