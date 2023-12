Come diventare pellettiere. I corsi per giovani all’Alta scuola

Nuovo corso all’Alta Scuola. Dopo quello base, arriva l’avanzato di modellazione e stampa 3D. Sono aperte le iscrizioni, per farlo c’è tempo fino al 31 gennaio. "Questo corso – ha detto il presidente dell’Alta Scuola, Franco Baccani – è un’occasione importante per chi vuole lavorare nel mondo della pelletteria. Vi do tre buoni motivi per iscrivervi: esercitazioni pratiche su quanto spiegato, docenti che sono pellettieri di professione, imparare a operare nel segno della qualità. Che poi è proprio quella che fa la differenza e viene ricercata dai grandi brand". Il corso fornisce le competenze per l’utilizzo del software "Rhinoceros", volte alla creazione di accessori per la produzione di articoli di pelletteria (come per esempio forme, dime, piazzature). Inoltre, fornisce le conoscenze necessarie a stampare in 3D i vari progetti con la 3D Kentstrapper. La sede è a Scandicci (in Viuzzo del Piscetto 6/8) tenuto da docenti qualificati pronti a istruire i partecipanti su tutti i segreti del mestiere. La metodologia didattica prevede spiegazioni e dimostrazioni pratiche seguite da esercitazioni singole e in gruppi di lavoro. Destinatari sono occupati e non occupati, preferibilmente in possesso di conoscenze e competenze di progettazione CAD e relative al montaggio e la costruzione di articoli di pelletteria e piccola pelletteria. Il corso, che si svolgerà dal 5 febbraio al 19 marzo, prevede 60 ore di formazione. Info: [email protected].