Combattere lo smog in città. A villa Alberti arriva un’altra siepe

Un filare di alloro per abbellire il parco di Villa Alberti e per combattere lo smog cittadino. Le piante sono state donate al Comune dal Rotary Club Bisenzio Le Signe. La siepe è stata sistemata lungo la rete di confine e inaugurata ieri mattina. "Questa iniziativa – ha detto il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – è collegata al progetto ambientale per il miglioramento della qualità dell’aria e dimostra la grande sensibilità del club nei confronti del nostro territorio. Il parco della villa, che metteremo a disposizione della comunità, è ancora più verde e ricco". Presenti alla cerimonia, anche il consigliere regionale Fausto Merlotti, Chiara Pagni che ha portato i saluti del Governatore del Rotary Distretto 2071 e Raimondo Perodi Ginanni del Rotary Club Bisenzio-Le Signe. All’iniziativa ha collaborato anche la Filarmonica Giuseppe Verdi Signa. Villa Alberti, appartenuta ai Conti Alberti e ai Conti Moriubaldini-Alberti, è costituita da due corpi principali. Lo scorso anno il Comune ha comprato la porzione più antica, risalente al 1400, con una superficie di 1860 mq fra piano interrato, piano terra, cantine, mezzanino, loggiato e primo piano, più 25mila mq di parco, per un costo 2 milioni e 250mila euro.

Li.Cia.