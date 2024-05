Colpo notturno. Forzata la saracinesca e rubati 30 smartphone

Una vera e propria spaccata nel cuore della notte. Con un danno rilevante, quantificato al momento in circa 30mila euro. Tutto è avvenuto a Pelago, intorno alle una della notte. Un cittadino ha notato movimenti strani nellevicinanze del centro di telefonia ‘The Phone’, negozio che commercializza device e contratti telefonici al numero 11 di via IV novembre, nella frazione di San Francesco. L’uomo ha avvisato immediatamente i carabinieri, che sono prontamente intervenuti con personale del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pontassieve, comandata dal capitano Alessandra Giardino. I malviventi, con il volto nascosto, hanno forzato sia la saracinesca che la porta ingresso del negozio, riuscendo a portare via soldi e telefoni cellulari. Una cinquantina in tutto, per un danno totale quantificato in circa 30mila euro. I Carabinieri stanno lavorando per individuare gli autori. Prezioso, in questo senso, il contenuto del sistema di videosorveglianza, ora al vaglio dei militari.

L.B.