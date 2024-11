Collaboratori amministrativi. L’Università offre 10 posti

Opportunità di lavoro per diplomati grazie al concorso dell‘Università degli Studi di Firenze che sta cercando dieci persone da inquadrare a tempo indeterminato nell’area dei collaboratori, settore amministrativo. Le domande di ammissione possono essere inoltrate fino al giorno 11 dicembre prossimo. La figura dovrà collaborare alla predisposizione di atti e provvedimenti relativi ai procedimenti e ai processi amministrativi di ateneo; supportare la redazione e l’aggiornamento di atti a contenuto contrattuale o convenzionale, anche a contenuto patrimoniale, da stipularsi con soggetti pubblici o privati che di volta in volta entreranno in relazione con le strutture di ateneo. La modalità di presentazione è esclusivamente telematica, tramite il portale inPA.