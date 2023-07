Coldiretti donne Giovannini alla guida

di Lisa Ciardi

Alleva alpaca, produce olio toscano Igp e Chianti Docg, coltiva grani antichi e gestisce un agriturismo, fra attività didattiche e agricoltura sociale. Si tratta di Silvia Giovannini, 34 anni, nuova responsabile interprovinciale di Donne Impresa Coldiretti. Titolare dell’azienda I Colli di Marliano, a Lastra a Signa, è stata scelta per guidare il movimento delle imprenditrici agricole di Coldiretti delle province di Firenze e Prato.

Succede all’apicoltrice Daniela Daniele, che resta nel consiglio provinciale. L’elezione è il risultato dell’assemblea elettiva che si è tenuta nella sede regionale di Coldiretti a Porta a Prato alla presenza del direttore provinciale, Angelo Corsetti, della coordinatrice provinciale del movimento, Laura Pestelli, e di quella regionale, Olivia Fossi. Rinnovato anche il consiglio direttivo di Donne Impresa Coldiretti composto da Luisa Bandinelli, Daniela Daniele, Paola Grazzini e Marta Santoro.

"Si tratta del mio primo incarico in Coldiretti – spiega Silvia Giovannini – dopo la nomina, appena una settimana fa, come consigliera per la sezione Scandicci – Lastra a Signa. Insieme al consiglio direttivo ci confronteremo sui temi da mettere al centro per i prossimi anni, anche se ci piacerebbe partire dall’attenzione al sociale". Un passato da grafica, Silvia Giovannini si è poi progressivamente appassionata alla gestione dell’azienda agricola acquistata dal padre nel 2015. Così, dopo aver lasciato il suo precedente lavoro, ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla nuova attività. "Ho dato il via a uno dei primi allevamenti di alpaca della provincia di Firenze – racconta – abbinandolo all’agriturismo e alla coltivazione di grani antichi. Tutte attività per le quali ho trovato grande apprezzamento da parte del pubblico".

Molti anche i progetti futuri. "Abbiamo un vecchio fienile ancora da ristrutturare – spiega – dove vorremmo creare un altro appartamento per e maggiori spazi per l’attività didattica portata avanti con le scuole e le famiglie". Il tutto, abbinato all’impegno associativo in rappresentanza delle tante donne del settore. Sono infatti 1.684 le imprese agricole femminili in provincia di Firenze mentre sono oltre 2mila le lavoratrici dipendenti che garantiscono un importante contributo nelle campagne (22%), quasi una su quattro.