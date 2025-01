Codice giallo per vento forte. Una domenica di grecale. Attenzione agli spostamenti

Ancora codice giallo a Firenze per rischio vento forte. È quanto stabilisce il nuovo bollettino di valutazione delle criticità del centro funzionale regionale. L’allerta riguarda, oltre la nostra città, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. L’allerta è scattata nel pomeriggio di ieri quando le raffiche di grecale si sono fatte più intense fino a toccare i 40-60 km/h sulle pianure settentrionali e i 60-70 km/h sui rilievi e sulla costa. L’allerta, che si concluderà a mezzanotte di oggi, prevede colpi di vento fino a 50-70 km/h in pianura e sulle colline centrali, che toccheranno anche punte di 80-100 km/h in montagna (localmente superiori sui crinali e in alta quota).