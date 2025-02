Codice Cin, un fiorentino su quattro in ritardo

Andamento lento per la messa in regola delle strutture destinate ad affitti brevi in città. Ad oggi risultano dotate di Cin – il codice identificativo nazionale obbligatori dal 1° gennaio – ’solo’ 17.487 su 22.514, pari al 77,67% del totale. Il dato assume un significato particolare alla luce del fatto che circa due settimane fa, secondo i dati del portale del ministero del turismo, i Cin rilasciati sono erano 16.993, il 76,99%.

Firenze è sia in ’ritardo’ rispetto alla media toscana che è sopra l’83,5% che nei confronti delle altre città turistiche. Roma, per dire, è al 79,7%, Verona all’89,6%, Venezia addirittura al 91,2%. La più virtuosa in tal senso risulta Napoli, con il 92% di Cin regolarmente registrati.

Una situazione in itinere dunque in riva all’Arno con la spada di Damocle delle sanzioni previste per gli inadempianti, da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione.

Ma questi sono anche le ultime ore per mettersi in regola con la questione keybox. La scorsa settimana è infatti passata in Consiglio comunale, non senza maldipancia anche in seno alla maggioranza di Palazzo Vecchio (23 sì, 4 contrari, 4 astenuti e 4 non votanti) la delibera 99 che impone di fatto un nuovo giro di vite sui meccanismi di self check-in dei turisti mordi e fuggi che si affidano agli affitti brevi per visitare Firenze.