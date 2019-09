Firenze, 10 settembre 2019 - A causa di materiali dispersi ci sono lunghe code sulla A1 tra Incisa-Reggello e Firenze Sud in direzione Milano. La fila ha raggiunto i 6 chilometri.

La coda in autostrada a Firenze Sud

Gli addetti stanno rimuovendo i materiali dispersi al km 302, nei pressi dell'uscita di Firenze Sud.

‼ In #A1, in direzione Bologna:

5 km di coda per una perdita di carico al km 302 tra #Incisa-#Reggello e #Firenze Sud. Rallentamenti per curiosi in direzione opposta#viabiliTOS