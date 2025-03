Sorpreso con 26 dosi di cocaina, arrestato un 29enne a Firenze

Firenze, 20 marzo 2025 - Aveva con sé 26 dosi di cocaina, nascoste nell’imbottitura del giubbotto, ma è stato scoperto e arrestato dalla polizia. È successo ieri pomeriggio in piazza Stazione, dove gli agenti delle volanti, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dalla questura, hanno notato un gruppo di giovani e hanno deciso di effettuare una verifica.

Alla vista degli agenti, uno di loro, un cittadino senegalese di 29 anni, ha cercato di allontanarsi rapidamente, ma il suo atteggiamento non è sfuggito agli operatori, che lo hanno raggiunto e perquisito. All’interno del giubbotto sono stati trovati 26 involucri trasparenti contenenti cocaina, per un peso complessivo di 8,67 grammi, oltre a 195 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.