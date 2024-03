Cna, la premiazione per la continuità d’impresa. Il riconoscimento a due aziende storiche della città

Un premio alla continuità d’impresa: è quello che Cna Piana fiorentina ha consegnato alla Giusto Manetti Battiloro (nella foto) e alla Braconi Costruzioni, due aziende storiche del territorio. Un riconoscimento che rientra nella recente edizione del ‘Premio Renzo Del Lungo’ alla cui cerimonia ufficiale entrambe non erano potute essere presenti. "Due eccellenze del Made in Italy", dicono da Cna, rappresentata da Paolo Gianassi e Mirko Sulli, rispettivamente coordinatore e collaboratore nell’ambito della Piana, che hanno consegnato il premio nelle due aziende a Niccolò Manetti, amministratore delegato della Giusto Manetti Battiloro Spa, e a Simone Braconi, amministratore della Braconi Costruzioni. In questo modo, infatti, Cna vuole mettere in risalto il lavoro di imprese che hanno saputo superare il tempo, le trasformazioni sociali, tecnologiche e di mercato, mantenendo vive le proprie radici. I requisiti indispensabili per aggiudicarsi il premio sono avere almeno 40 anni di attività ininterrotta alle spalle senza avere mutato il settore merceologico e almeno una successione tra parenti e affini entro il terzo grado. E le due aziende le soddisfano ampiamente. La Giusto Manetti Battiloro, azienda leader a livello mondiale nella produzione della foglia d’oro e d’argento, è attiva nel campo dal 1600 e ha raggiunto la quindicesima generazione. Una solida linea dorata disegna l’albero genealogico dei Manetti e lega le tappe della storia di un’azienda familiare che da secoli rappresenta la massima espressione del mestiere del battiloro. Braconi Costruzioni opera nell’edilizia dal 1960, sempre guidata dagli eredi del fondatore, Riano Braconi, nei più svariati settori: pubblico, ferroviario, privato con ristrutturazioni, nuove costruzioni e riqualificazioni, solo per citarne alcuni.