Clup alpino, il bilanco dell’anno

Un 2024 da record per il CAI di Sesto Fiorentino che si appresta a chiudere il bilancio annuale con tutti segni positivi. Quest’anno, infatti, la Sezione ha accolto 770 soci, segnando una crescita del 14% rispetto al 2023: "Nel 2024 – sottolinea il presidente Alessandro Gamannossi – sono state organizzate oltre 100 escursioni da quelle classiche a piedi o in mountain bike, fino al progetto inclusivo ‘Oltre l’Ostacolo’ dedicato a persone con disabilità, e all’attività di ‘Camminare fa salute’ insieme all’ASL Firenze Nord-Ovest. Sul fronte formativo, la Scuola di alpinismo Vero Masoni ha tenuto corsi di alpinismo avanzato e vie ferrate, e a dicembre partirà un corso di arrampicata libera. Inoltre ci sono stati più di 25 incontri per educare i Soci alla sicurezza e al rispetto dell’ambiente. Siamo stati infine particolarmente soddisfatti del successo avuto dalla Rassegna del cinema di montagna al multisala Grotta". Eventi cui si aggiunge l’impegno concreto per il mantenimento del territorio: "La cura della sentieristica di Monte Morello è stata come sempre – aggiunge il past president Stefano Rolle – una delle attività fondamentali. Insieme ai nostri volontari e ad altre associazioni, in particolare La Racchetta, e con il contributo delle Amministrazioni locali, la manutenzione e la segnaletica hanno riguardato i quasi 200 km di sentieri di competenza della nostra sezione, garantendo la fruibilità e la sicurezza del territorio". "Abbiamo poi collaborato – conclude la consigliera Silvia Sarri – insieme ad altre associazioni, a due progetti di ‘Bilanciamoci’ realizzati dal Comune, cioè l’anello escursionistico ‘Da piazza Ginori a Poggio all’Aia’ e l’area fitness ai giardini della Zambra". Per il 2025 l’obiettivo è di crescere ancora.

Sandra Nistri