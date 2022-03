Toscana: ospedale Careggi tra i 250 ospedali migliori al mondo

Firenze, 4 marzo 2022 -L'Azienda ospedaliera Careggi è nell'elenco dei top 250, stilato dal prestigioso settimanale 'Newsweek': è la prima volta che un ospedale della Toscana raggiunge questo importante risultato. La nuova classifica dei 250 migliori ospedali al mondo è stata pubblicata il 3 marzo. La graduatoria è il frutto del lavoro svolto da Statista Inc, società leader nella ricerca di dati a livello mondiale, e dalla rivista statunitense "Newsweek". In totale sono stati raccolti dati e informazioni che provengono da oltre 2.000 ospedali in 25 diversi Paesi di tutto il mondo. La classifica rappresenta il meglio delle strutture ospedaliere a livello internazionale, che vantano eccellenze nel campo medico, infermieristico e della tecnologia all'avanguardia, applicata alla medicina. In tutto sono 16 gli ospedali italiani presenti nella top di World's Bbst hospitals 2022. La prima posizione di strutture italiane nella classifica internazionale è quella del Policlinico universitario Gemelli, gli altri ospedali nei top 250 sono il Niguarda di Milano, il Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, il San Raffaele di Milano, l'Istituto clinico humanitas di Rozzano, l'Azienda ospedaliera di Padova, il Borgo Trento di Verona, il Policlinico San Matteo di Pavia, il Papa Giovanni di Bergamo, l'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, l'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi, l'Ospedale di Parma, il Sacro Cuore di Verona, il San Raffaele Turro di Milano, il Molinette di Torino, il presidio ospedaliero Spedali Civili di Brescia. L'azienda ospedaliero-universitaria di Careggi ha raggiunto nel 2021 il più alto numero di pubblicazioni censite su riviste indicizzate (in tutto 1682), rispetto agli anni precedenti (sono state 1091 nel 2019 e 1532 nel 2020) con un elevatissimo valore di "impact factor". Parallelamente anche l'impegno nell'innovazione e nell'aggiornamento tecnologico ha mantenuto il passo in tutte le aree: dalla diagnostica a una nuova Anatomia patologica, alla ricerca, dove sono state create nuove infrastrutture, fino alla ...