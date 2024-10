Classica e arti contemporanee . Torna ’Suoni riflessi’ in Sala Vanni

Una via nuova per gustare la musica, attraverso concerti tematici e confronti con altre arti, con la storia, la cronaca, la pittura, lo sport. Antico e contemporaneo si intrecciano per la 22esima edizione di ’Suoni Riflessi’, il festival ideato e diretto da Mario Ancillotti, flautista di fama internazionale da sempre aperto alla sperimentazione. In programma alla Sala Vanni di Firenze dal 5 ottobre al 17 novembre, ’Suoni Riflessi’ vedrà protagonisti, tra gli altri, l’attrice Lucia Poli e il compositore Marcello Panni nel melologo ’La bicicletta di Bartali’ (20 ottobre), la compagnia Teatri 35 e l’Orchestra Calamani con il tableau vivant ’Per Grazia Ricevuta’ su Caravaggio (10 novembre), il grande pianista Pier Narciso Masi con un concerto-evento in suo onore (6 ottobre), l’attore Davide Dolores e il pianista Alessandro Lunghi con lo spettacolo ’Buon divertimento, Amadé’ (13 ottobre) dedicato ai carteggi giovanili del giovane Mozart. E ancora, i pianisti Beatrice e Pietro De Maria, il clarinettista François Benda e tante giovani formazioni dalle eccellenze didattiche toscane.

Sabato 5 ottobre la rassegna si aprirà con appuntamento-concerto dedicato alla presentazione del festival, dei suoi protagonisti e dei suoi sostenitori. A seguire Mario Ancillotti al flauto ed Eliana Grasso al pianoforte proporranno un concerto dedicato a Mel Bonis e Cecile Chaminade, due compositrici francesi che, cavallo tra ‘800 e ‘900, faticarono a imporre il loro talento, in una società poco propensa alla creatività femminile. Proprio a Mel Bonis, Ancillotti e Grasso hanno dedicato un recente album pubblicato da Brilliant Classics.Gli spettacoli inizieranno alle ore 18 (salvo diversa indicazione) e sono preceduti, il giorno antecedente, da incontri introduttivi con gli artisti. I biglietti (15/10 euro, studenti 5 euro) sono disponibili sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it. Disponibili anche due formule di abbonamento a 60 e 120 euro. Per la serata inaugurale e gli incontri introduttivi ’Svelare la musica’ è previsto un biglietto di cortesia di 1 euro.