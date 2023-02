Classe terza Scuola Santa Marta-Firenze

Andrea Mucci, fondatore del blog #MOLLALOSCIVOLO, fa visita alla scuola Santa Marta e ci insegna a diventare cittadini più consapevoli.

Cosa significa accessibilità? "L’accessibilità non è un regalo ma una condizione che deve essere garantita per legge all’interno di una società civile: questo è descritto anche negli articoli 2, 3 e 16 della Costituzione". Che differenza c’è tra le barriere architettoniche, fisiche e mentali?

"Le barriere architettoniche sono elementi costruttivi che ostacolano la fruibilità dello spazio e dei servizi (scale, marciapiedi senza scivolo). Quelle fisiche sono rappresentate da mezzi e oggetti che rendono difficoltoso il passaggio (una macchina posteggiata male). Quelle mentali appartengono al modo di pensare delle persone".

Come è possibile sensibilizzare l’opinione pubblica?

"Il primo passo per risolvere un problema è conoscerlo e per questo nel 2016 ho creato un blog, #MOLLALOSCIVOLO, per richiamare l’attenzione di Istituzioni e cittadini sugli ostacoli che impediscono di muoversi liberamente nell’ambiente urbano. Il passo successivo è proporre esperienze e per questo tempo fa ho organizzato una "scarrozzata": i partecipanti hanno provato il brivido di muoversi per la città su una carrozzina verificando le difficoltà che possono cambiare la giornata di una persona".

In che modo i cittadini possono collaborare all’abbattimento delle barriere architettoniche?

"Abbandonando l’indifferenza al problema, poi segnalando sui canali social predisposti e indicati nel mio blog #MOLLALOSCIVOLO gli impedimenti sulla viabilità urbana, facendo attenzione a non creare ostacoli fisici. Se un individuo cambia mentalità, lo faranno anche quelli che gli stanno intorno".

La sua iniziativa ha avuto importanti riconoscimenti...

"Nel 2018 ho avuto l’occasione di lanciare il mio messaggio alla trasmissione "Che tempo che fa" con Fabio Fazio e Luciana Letizzetto, ma certamente il momento più significativo è arrivato nel 2021 quando il presidente Sergio Mattarella mi ha insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica per il mio contributo nella promozione della cultura dell’accessibilità. E’ stata un’esperienza meravigliosa che ha contribuito a diffondere la campagna per l’abbattimento delle barriere".

Un ultimo messaggio?

"Abbandonate l’indifferenza, e siate cittadini attivi".