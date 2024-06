Cittadini per Fiesole, cala il sipario. Chiusa la campagna elettorale

Sulla terrazza panoramica di Villa di Maiano ieri sera è calato il sipario sulla campagna elettorale dei Cittadini per Fiesole, firmata Renzo Luchi che, come da tradizione della lista civica, ha visto la presentazione della possibile squadra di governo in caso di elezione. Si tratta di Ioana Nicoleta Penescu (sviluppo economico e turismo); Maria Donata Spadolini (Cultura); Riccardo Tartaglia (Socio sanitario); Sebastian Degli Innocenti (Bilancio e personale); Gianmarco Cecchini (Scuola e Politiche giovanili). Urbanistica e territorio resteranno a Luchi.