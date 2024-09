Cittadini emeriti. Da Folonari a Cappellini. Al via i conferimenti

Tra i cittadini emeriti 2024 di Greve in Chianti c’è anche il Consorzio Vino Chianti Classico. Parte dall’importante realtà che riunisce sotto il proprio nome 500 soci, il ciclo di cerimonie per il conferimento del premio istituzionale che il Comune consegnerà con l’ obiettivo di evidenziare i cittadini, le associazioni, le realtà chiantigiane che hanno contribuito alla crescita culturale, sociale ed economica del paese chiantigiano. Il primo riconoscimento è stato assegnato ieri pomeriggio al Consorzio del Gallo Nero nella persona del suo presidente Giovanni Manetti, in apertura della manifestazione Expo Chianti Classico. Oggi alle17, invece il premio sarà conferito ad Ambrogio Folonari, alla famiglia Capponi e a Luigi Cappellini, presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano. "Cuore dell’iniziativa – precisa l’assessore al Turismo Giulio Saturnini (in foto) - è la narrazione di un territorio secolare, consapevole e rispettoso delle proprie radici, che riconosce il lavoro, costante, intuitivo, rivolto al passato ma anche al futuro".