’Città di Firenze’ al via. Il futuro alle Cascine

Grande attesa per la 47ª edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 Città di Firenze. In campo, da oggi al 1° aprile, giocatori di 30 nazionalità sui campi del Circolo Tennis Firenze 1898 alle Cascine. Al torneo hanno partecipato ben 11, tra giocatori e giocatrici, diventati poi numeri 1 al mondo e altri campioni. Tra questi Roger Federer, Andy Murray, Karen Chacanov, il nostro capitano di Coppa Davis Filippo Volandri che in finale sfidò proprio Federer. Protagonisti anche gli azzurri Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, vincitore nel 2018. E Martina Hingis, Jennifer Capriati, Amelie Mauresmo, Dinara Safina Simona Halep sono nell’albo d’oro del torneo.

"Il Ct Firenze è vicino alla tragedia che ha colpito la Fiorentina con la perdita di Joe Barone - spiega Carlo Pennisi, presidente del Ct Firenze -. Parlando del torneo sono onorato di poter dare il via a questa 47ª edizione, manifestazione nata da un’idea di Paolo Galgani e portata avanti sotto la mia presidenza e dal Circolo per tanti anni. Competizione che è un punto di riferimento del tennis giovanile mondiale". "Un plauso al Ct Firenze – ha detto l’assessore allo sport, Cosimo Guccione: – che sta vivendo un momento eccezionale con la recente esposizione dell’Insalatiera della Coppa Davis, per il Fiorino d’Oro dal Comune, per l’anniversario dei 125 anni e ora per l’organizzazione del torneo internazionale". Fra i presenti il consigliere nazionale Fitp Guido Turi, il presidente regionale Fitp Luigi Brunetti, Andrea Prandini direttore commerciale di Intesa Sanpaolo main sponsor e altri partner tra cui Toscana Aeroporti. Fra i presenti Alessandro Benedetti, della Fondazione Meyer che avrà uno stand nel Circolo. Direttore del torneo Giovanni Del Panta, giudice arbitro Sebastiano Cavarra.

Da stamani le gare di qualificazione. Nel tabellone maschile i favoriti sono gli spagnoli Izan Almazan Valiente e Sergio Planella Hernandez. A livello femminile su tutte la tedesca Julia Stusek e tre giocatrici della Repubblica Ceca. Ingresso libero al pubblico. In svolgimento al Ct Firenze anche la Babolat Cup Under 12. Patrocinio di Regione, Città Metropolitana, Comune, Federtennis e Coni.

