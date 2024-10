Città dell’Olio. Approvato l’ingresso nell’associazione

Il Comune di Calenzano aderisce all’associazione nazionale Città dell’Olio. Grazie alla delibera votata a maggioranza dal consiglio comunale, entra a far parte dell’associazione che conta oltre 500 enti in tutta Italia: insieme si sono dati l’obiettivo di tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondere la storia e la cultura espresse dall’olivo ed elaborare norme per valorizzare le aree ad alta vocazione olivicola. "Appartenere a questa rete – sottolinea il vicesindaco con delega all’agricoltura Martina Banchelli (nella foto) – significa valorizzare la vocazione del nostro territorio, che vanta il distretto biologico e da 28 anni organizza la mostra mercato dell’extravergine. Aderire a una rete nazionale può avere una ricaduta positiva anche sul settore turistico e ricettivo".