Città che legge. Riconoscimento per il quinto anno

Per il quinto anno consecutivo, il Comune di Impruneta ha ottenuto la qualifica di "Città che legge", un riconoscimento dell’Anci valido per il triennio 2024-2026. Un risultato che premia l’impegno del Comune nelle politiche di promozione della lettura, attraverso iniziative organizzate dalla biblioteca comunale come festival, rassegne e fiere. Grazie alla collaborazione con scuole, librerie e associazioni, il Comune porta avanti progetti condivisi per avvicinare sempre più cittadini al mondo dei libri. Tra le 755 amministrazioni selezionati, Impruneta potrà accedere al bando "Città che legge", destinato a finanziare progetti per rafforzare il legame tra cittadini e lettura. "Questo riconoscimento ribadisce il nostro impegno a fare di Impruneta un centro culturale attivo e accessibile" dichiarano il sindaco Riccardo Lazzerini (nella foto) e l’assessore alla biblioteca Lara Fabbrizzi.

Ma.Pl.