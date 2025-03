Città a tutta musica. Torna il concorso

Scandicci capitale italiana delle scuole musicali. Torna il concorso internazionale musicale ‘Città di Scandicci’ organizzato in collaborazione con la filarmonica Bellini, l’assessorato all’Istruzione e il patrocinio della Regione Toscana. Le iscrizioni sono aperte fino al 14 aprile; l’evento che è stato presentato l’altro giorno a Scandicci si terrà dall’11 maggio in città, ospitando centinaia di studenti delle scuole musicali del Paese.

"Il risultato – ha detto il direttore artistico del concerto, il consigliere comunale, Luca Marino - è un ponte musicale che unisce Scandicci all’intera Italia. Questo evento è un’occasione imperdibile per gli studenti di ogni età di esprimere la propria passione per la musica in un contesto altamente stimolante e competitivo per una realtà alla quale partecipare per conoscere, confrontarsi e scoprire il bello che ognuno di noi può creare con impegno e dedizione".

Le categorie in gara spaziano dalla musica strumentale al canto, il concorso mira a mettere in luce il talento emergente, fornendo ai partecipanti l’opportunità di esibirsi davanti a una giuria di esperti e professionisti del settore. Non solo una competizione, ma un vero e proprio festival della musica. La manifestazione offrirà anche masterclass tenute da musicisti di fama come il maestro Beppe Vessicchio che sarà anche Presidente di giuria categoria canto, concerti e momenti di incontro tra giovani artisti e professionisti, creando un ambiente di crescita e scambio culturale.

Evento conclusivo Domenica 11 Maggio mattina e pomeriggio "A thousand guitars in Scandicci City of Music" in piazza Resistenza con Giuseppe Scarpat, iscrizione gratuita ma obbligatoria.