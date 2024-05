Cisl, riapre la sede dopo la piena

Riaperta ieri, alla presenza del sindaco Tagliaferri, la rinnovata sede della Cisl in via Tintori. Locali che erano rimasti chiusi da novembre a causa dei danni provocati dall’alluvione. "Siamo dovuti intervenire – spiegano dalla Cisl - sull’intera struttura, ma il nostro obiettivo è stato da subito quello di riaprire le porte il più velocemente possibile. La nostra sede, infatti, è sempre stata molto frequentata dai cittadini e per questo volevamo rispondere in tempi rapidi alle esigenze di quanti ci chiedevano una presenza sul territorio". Anche se il Comune di Campi "si è reso disponibile ad aiutarci nella ricerca di un luogo idoneo, anche se provvisorio, in cui lavorare e ricevere le persone presso il Circolo Rinascita. Adesso la sede è ristrutturata ed è più moderna e funzionale".

P.F.N.