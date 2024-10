’Circolo di lettura’. La biblioteca si apre il terzo giovedì del mese

Riparte in biblioteca il circolo di lettura. Il format rimane invariato anche per l’11esima edizione, con un libro al mese da ottobre a maggio. Il Circolo di lettura è nato a ottobre 2014 e si riunisce, da ottobre a maggio, ogni terzo giovedì del mese alle 17. L’iniziativa ha lo scopo di offrire a coloro che hanno la passione della lettura un luogo e un momento dove incontrarsi per parlare di libri e autori. È un’opportunità per condividere il piacere della lettura, scambiare riflessioni, impressioni, suggestioni ed emozioni. Gli incontri si svolgono in maniera informale e sono aperti a tutti. Info 055 7591.860-861-864