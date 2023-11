Cinquecento milioni da Cr Firenze

FIRENZE

Fondazione Cr Firenze ha stanziato un primo plafond di mezzo milione di euro per aiutare il territorio della Piana fiorentina, e in particolare il comune di Campi Bisenzio, colpiti dall’alluvione di giovedì scorso: risorse che, si legge in una nota, serviranno a sostenere le prime necessità della comunità colpita, dove risiedono oltre 50mila persone. "Con questo intervento - dichiara il presidente della fondazione, Roberto Bernabò Bocca - intendiamo testimoniare la nostra concreta vicinanza alle popolazioni dei territori travolti dall’alluvione. E lo facciamo sostenendo le tante associazioni che in questi giorni drammatici stanno lavorando per ripristinare al più presto una situazione di normalità e per cercare di assicurare servizi ancora più necessari in questa fase di grande difficoltà".

Inoltre, l’amministrazione di Campi ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni che i privati cittadini vorranno erogare. "Insieme X Campi" è il messaggio scelto per promuovere l’appello alla solidarietà. "Lo dico subito - ha puntualizzato il sindaco Andrea Tagliaferri -. Le risorse di questo conto verranno utilizzati seguendo criteri rigorosi che verranno decisi in maniera collegiale al termine di un confronto aperto e trasparente. Questo per fare in modo che arrivino davvero ai più bisognosi e alle persone o attività economiche più colpite, nei tempi più brevi possibile". Iban: IT03 G030 6921 4101 0000 0300 009 Causale: Insieme Per Campi.