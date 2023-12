Cinema teatro Italia Spettacoli e film. Il ritorno al servizio della città

PONTASSIEVE

Ha ripreso vita il cinema teatro Italia. Dopo inaugurazione e presentazioni e cicli di spettacoli la struttura è a servizio della città. Stasera tre proiezioni. Alle 15,30 - ed anche la sera alle 21 - il film "C’è ancora domani", di Paola Cortellesi e alle 18 "Napoleon". Domani i due film saranno riproposti con spettacoli alle 15, alle 17,30 ed alle 21. "Una vera e propria sfida - dice Andrea Bulli, presidente della Fondazione San Michele Arcangelo, titolare del cinema teatro - in un momento in cui anche il cinema fa fatica". Alla base del recupero anche motivi affettivi: "La Bcc Pontassieve è nata proprio qui, così come importante è la centralità del locale all’interno delle vecchie mura. Pontassieve aveva necessità di riportare in vita un luogo di aggregazione. Dietro la fondazione San Michele c’è comunque la Bcc Pontassieve e questo sicuramente facilita il compito". "La struttura è molto bella - aggiunge Alessandro Tatini, presidente della cooperativa don Maestrini, che si occupa della programmazione -. Noi cercheremo di essere all’altezza, proponendo un cartellone che possa raggiungere tutti, facendo tornare la voglia di uscire e divertirsi". Al momento la programmazione cinematografica è di ‘prima visione’. "Il cinema ha riaperto dopo trent’anni d’inattività .– dice ancora Tatini -. Siamo fortunati che stanno uscendo buoni film. Abbiamo programmato una stagione teatrale che sarà improntata alla leggerezza. Allo stesso tempo anche la stagione musicale avrà la stessa impronta, affidata in gran parte all’Orchestra Sinfonica in grado di proporre al pubblico repertori diversi, da Lucio Dalla ai Queen". Tra i destinatari privilegiati, gli studenti delle scuole. Per loro, in arrivo, ‘Pierino e il lupo’ con l’Orchestra da Camera Fiorentina, ed uno spettacolo di Gaetano Gennai, gratuito per i ragazzi della scuola media Maria Maltoni di Pontassieve, che da anni ha una sezione musicale molto apprezzata. Leonardo Bartoletti