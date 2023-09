Cinema, chiude lo Spazio Uno. “Riapriremo nel 2025”

Firenze, 10 settembre 2023 – Un lutto, in senso lato si può senz’altro parlare di lutto per gli appassionati di cinema che da anni frequentano la sala Spazio Uno di via del Sole, a Firenze. Quel messaggio scritto sull’home page del cinema ha rattristato tanti appassionati che spesso riuscivano a vedere certi film solo perché erano in programmazione allo Spazio Uno, attirando cinefili anche da fuori città.

Chiuso per lavori, c’è scritto: e chiuso almeno fino al 2025. Diciamo che per minimo un anno e mezzo la sala resterà chiusa.

"Grazie per il vostro caloroso ed encomiabile supporto – si legge nell’accorato messaggio pubblicato sul sito – Siamo commossi e continuamente colpiti dall’affetto di chi ci scrive e ci ferma per strada per dirci che gli mancheremo e che “non potete abbandonarci, noi come faremo senza Cinema Spazio Uno?”. Siamo frastornati è dire poco. Ci stiamo rendendo conto forse più adesso che prima di quanto siamo amati da voi meravigliosi spettatori e amanti del Cinema!".

"Chi vi scrive ha il magone mentre ogni giorno è costretta a smontare un pezzo di Vita a Spazio Uno lungo 21 anni… – continua la nota – È davvero dura: se di giorno l’immane lavoro da fare per lo sgombero riesce a distrarmi, di sera la pago parecchio cara. Il cantiere a breve inizierà la demolizione delle mura. Dobbiamo reagire e farcene una ragione: questo settembre noi non torneremo e di sicuro neanche quello prossimo. Ma un giorno vi faremo una sorpresa di quelle “fichissime”, come diciamo sempre noi: la sala del vostro quartiere e della vostra città – come per magia - riapparirà! Non vi vorremo stupire con effetti speciali, ma con una nuova dimensione di una sala che era e tornerà unica”.