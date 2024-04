Cinema, i sei attori rivelazione. I "Davidini" alle giovani promesse

Emozionati, chi più chi meno; sicuramente tutti e consapevoli di aver ricevuto un regalo per il futuro e un pizzico di fiducia in più per affrontare con coraggio il percorso professionale che hanno intrapreso. E’ l’effetto dei "Davidini" (così ribattezzati affettuosamente) su Cecilia Bertozzi, Domenico Cuomo, Michele Eburnea, Leonardo Maltese, Fotinì Peluso e Yile Vianello, le giovani promesse del cinema, che hanno vinto la prima edizione del Premio David Rivelazioni Italiane–Italian Rising Stars, il riconoscimento voluto dall’ Accademia del cinema italiano con Fondazione sistema toscana per incoraggiare nuovi talenti e strettamente legato alla manifestazione "dei grandi".

La consegna della statuette, appositamente realizzate da Bulgari, storico partner dei David di Donatello, è avvenuta ieri a Villa San Michele, Belmond Hotel, Florence, a Fiesole. L’evento segue la presentazione dello scorso 15 dicembre al Museo Nazionale del Bargello, che ha chiuso la ’50 giorni di Cinema Firenze’.

Piera Detassis, presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano–Premi David di Donatello, ha sottolineato: " Era tempo che volevamo istituire il Premio, perché riteniamo importante sia il futuro; questo riconoscimento è uno spin off del David e, insieme alla categoria del Casting Director aggiunta di recente, sono momenti che guardano proprio al futuro. Con i sei vincitori si è creato un gruppo affiatato. Sono convinta che ci daranno grandi soddisfazioni". I vincitori sono stati scelti "per la qualità del loro lavoro".

I sei interpreti, tutti under 28, hanno già partecipazioni a importanti produzioni cinematografiche e audiovisive. L’individuazione è stata fatta dalla Presidenza del David e dal suo Consiglio Direttivo, con la preselezione realizzata dall’Unione Italiana Casting Director U.I.C.D. in dialogo con le associazioni di agenti A.S.A. e L.A.R.A. Il tutto avviene sotto l’egida del MiC – Ministero della Cultura". Il David Rivelazioni non è soltanto un riconoscimento ma un vero e proprio investimento sul talento.

Infatti i sei attori vincitori stanno svolgendo un percorso di formazione con una serie di mentori di eccezione come Jasmine Trinca, una delle attrici più note e celebrate.

E ancora: Paolo Mereghetti, critico del "Corriere della Sera" e autore del celebre Dizionario dei film; Elisabetta Sgarbi, editrice, regista e organizzatrice culturale; a Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca; Arturo Galansino, direttore generale di fondazione Palazzo Strozzi; Francesca Melagodo Albani, segretaria generale di Anica Academy; il coreografo Virgilio Sieni.