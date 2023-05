Cinema, arte e musica Tornatore e Vanoni grandi protagonisti nel Salone dei 500

di Rossella Conte

Philippe Donnet, Gianna Fratta, Jeff Koons, Francesco Montorsi, Giuseppe Tornatore, Ornella Vanoni e Lorenzo Viotti sono i premiati della XIX edizione del Premio Galileo 2000, giunto alla diciannovesima edizione, la prima sotto la presidenza di Antonio De Virgiliis. Il Premio, realizzato dalla Fondazione Premio Galileo 2000 con la collaborazione del Comune di Firenze e della Fondazione Teatro della Toscana lega musica, arte, scienza ed impresa come manifestazioni del genio umano e dell’impegno per lo sviluppo culturale, economico, per la sostenibilità, la ricerca scientifica e artistica. "Il Premio Galileo 2000 nasce da un’idea di mio padre Alfonso - spiega Antonio De Virgiliis, presidente della Fondazione Premio Galileo 2000 - e dal suo amore per ogni forma di espressione artistica e culturale, per temi universali come la pace, il dialogo tra popoli e religioni, l’economia sostenibile, l’Europa". Tanti gli ospiti che hanno attraversato il red carpet dal cortile di Michelozzo al Salone dei Cinquecento. Tra i partecipanti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco Dario Nardella e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt. Il Premio per l’Impresa è stato conferito a Philippe Donnet, ceo del Gruppo Generali "per aver posto la sostenibilità al centro di tutte le attività della Compagnia", il Premio Una Vita per la Musica - Giglio d’Oro a Gianna Fratta, direttrice d’orchestra internazionale e prima donna a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma "per l’impulso alla ricerca del contemporaneo musicale". Il Premio Galileo 2000 per l’Arte è andato a Jeff Koons mentre quello per la Scienza Medica a Francesco Montorsi, direttore dell’Unità operativa di Urologia del San Raffaele di Milano. A ricevere il Premio Galileo 2000 per il Cinema Giuseppe Tornatore "per aver condotto la sua ricerca e la sua arte attraverso esplorazioni proiettate al superamento degli umani limiti espressivi" mentre il premio speciale alla carriera Una Vita per la Musica ad Ornella Vanoni "per il ruolo sempre originale che ha incarnato nell’universo della musica leggera italiana". Infine, il Premio Galileo 2000 Una Vita per la Musica-Giglio d’Oro a Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra e direttore musicale della Netherlands Philarmonic Orchestra e della Dutch National Opera: a lui il premio sarà recapitato perché impossibilitato a ritirarlo di persona.