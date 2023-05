Cimitero di San Mauro nel caos "Situazione interna molto grave"

Prima un sopralluogo dei vigili del fuoco e poi la chiusura "causa allerta vento". Non c’è pace per il cimitero di San Mauro a Signa, da anni oggetto di proteste. Nelle scorse settimane, un cittadino della zona, Alessandro Mori, ex consigliere comunale, ha inviato alle autorità vari documenti relativi al camposanto. "Il 28 aprile ho spedito una mail ai vigili del fuoco e al Comune per denunciare, anche con foto, il livello di degrado e pericolosità del cimitero – spiega Mori –. Il 1° maggio i vigili del fuoco hanno fatto un sopralluogo e mi hanno confermato la gravità della situazione". Nel documento inviato a Mori dagli stessi vigili si legge infatti che "l’esito dell’ispezione ha permesso di rilevare più zone dove sono presenti dissesti statici, possibile causa di pericoli per la pubblica incolumità". Per questo, la squadra ha segnalato al Comune i lavori da fare. Nel frattempo, il 2 maggio, i cimiteri di Signa sono stati chiusi con un’ordinanza per l’allerta vento e a San Mauro sono stati fatti alcuni interventi. "Da quello che ho visto – replica Mori – è cambiato poco. Per questo ho nuovamente scritto ai vigili del fuoco e ho chiesto l’accesso agli atti del Comune". "Finora i cimiteri erano affidati a una società terza – replica il sindaco Giampiero Fossi –. Ora il Comune è tornato responsabile della gestione, nel caso di San Mauro in collaborazione con la Misericordia. Sappiamo che alcuni punti vanno messi in sicurezza e per questo, vista l’allerta vento, abbiamo scelto la chiusura, che ripeteremo in casi simili. In autunno vedremo i primi risultati importanti".

Li.Cia.