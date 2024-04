Cimitero di Montebuoni, fango e dissesto . L’attacco di Impruneta Futura: "Intervenire subito"

Intervenire urgentemente sul Cimitero di Montebuoni a Tavarnuzze. La richiesta, pressante, è contenuta in una mozione, con prima firmataria la capogruppo Sabrina Merenda (in foto), che sarà presentata, nella prossima seduta del consiglio, dal gruppo consiliare "Impruneta Futura". Il documento riporta, tra l’altro, le pessime condizioni in cui versa il marciapiede che conduce all’entrata del cimitero, con conseguenti possibili rischi di cadute, e segnala la grande apertura circolare, posta a metà del primo piano dell’edificio all’interno del cimitero, che presenta evidenti danni di dilavamento, causati quasi certamente, da problemi alla copertura, come la mancanza di guaina o il suo deterioramento. Inoltre l’assenza di gronde e pluviali finisce per coinvolgere anche le tombe a terra ed è presente un muro a retta "con evidenti infiltrazioni d’acqua e muretti in pessimo stato". Il cimitero – sottolinea il gruppo – è stato sottoposto nel tempo a ampliamenti e manutenzioni ma "lo stato in cui attualmente versa richiede un controllo immediato e azioni specifiche". Visto il quadro Impruneta Futura formula una serie di proposte: tra l’altro la predisposizione di un intervento per il rifacimento del marciapiede che conduce al cimitero, il controllo dell’accesso che da Via Montebuoni porta all’entrata, un intervento sulle coperture e integrazione dei loro complementi mancanti come gronde e pluviali ed una adeguata regimentazione delle acque piovane, senza il quale, le zone di sepoltura a terra sono inaccessibili per il fango e le tombe a terra continueranno ad affossarsi. Una ulteriore richiesta, poi, è quella di stilare un elenco di possibili interventi sulle parti strutturali colpite da visibile degrado e di predisporre una previsione pluriennale di posti a terra, posti in colombari e ossarietti.