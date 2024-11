Cimitero, ampliamento finito. I nuovi posti sono più di trecento

Centocinquanta ossari e 176 posti a terra in più: conclusi i lavori di ampliamento del cimitero in via Tosca Fiesoli. Il cantiere, iniziato nel 2023 e poi interessato da una variante proprio per l’implementazione degli ossari, ha visto l’esproprio di un terreno privato su una superficie complessiva di oltre 3.000 metri quadrati. Non solo perché, come spiegato dall’assessore ai lavori pubblici, T Landi, "l’intervento prevede già la possibilità di realizzare altri 450 ossari. Mentre, nell’ambito del futuro piano di completamento del primo lotto, saranno realizzati altri tre campi di inumazione per 264 posti complessivi".

Tutto ciò a conclusione di un percorso iniziato con la precedente amministrazione che ha portato anche a un ‘abbellimento’ della facciata e al rifacimento del cancello d’ingresso "in modo da armonizzare – ha aggiunto Landi – il vecchio con il nuovo". E ancora: "La conclusione dei lavori rappresenta un passo significativo verso il completamento di un progetto fondamentale per la comunità campigiana. Così come la variante progettuale apportata al progetto iniziale, con l’ampliamento degli ossari, dimostra la nostra attenzione alle esigenze della cittadinanza".

L’importo per i lavori che, compresa la variante, ammonta a 728.000 euro.

Pier Francesco Nesti