Cimiteri, indietro tutta Retromarcia del Comune Si riapre di pomeriggio

di Gabriele Manfrin

Retromarcia del Comune: dopo le polemiche e le proteste di commercianti e cittadini degli scorsi giorni, tutto è pronto per l’imminente riapertura pomeridiana dei cimiteri in città. Già negli scorsi giorni l’amministrazione aveva fatto sapere di essere a lavoro per trovare una rapida soluzione entro poco tempo.

"Fortunatamente la questione è stata risolta velocemente – chiarisce l’assessore al personale Federica Giuliani – Abbiamo avuto delle problematiche relative alla disponibilità di lavoratori, come esoneri e trasferimenti. Da lunedì i cimiteri saranno riaperti il pomeriggio grazie al personale che farà straordinario. Ringraziamo sentitamente alcuni dipendenti che si sono resi disponibili, grazie a loro riusciremo a limitare il disagio – continua l’assessore – per fortuna il problema è stato di soli 5 giorni. Ci dispiace particolarmente per i cittadini che in un momento di lutto hanno vissuto questa situazione, a loro esprimo tutta la mia vicinanza e porgo le mie scuse" conclude.

E così, già a partire dalla prossima settimana, i familiari potranno tornare a trovare i propri cari defunti senza vincoli o impedimenti di nessun tipo.

Il provvedimento, che aveva fatto molto discutere, stabiliva la chiusura delle strutture dopo pranzo, fino alla metà giugno.

"Sembra che da lunedì, finalmente, il cimitero possa riaprire tutti i pomeriggi – commentano soddisfatti i commercianti di Trespiano – questa è una buona notizia. Ce lo hanno comunicato i custodi nella giornata di ieri. Aspettiamo l’ufficialità ma ci sembra la scelta corretta, in anni e anni di attività il cimitero chiuso il pomeriggio lo abbiamo trovato soltanto dopo forti bufere o temporali che avevano fatto dei seri danni, non perchè non c’era il personale" concludono.

Lunedì i lavoratori dell’indotto avevano protestato esponendo uno striscione davanti a Trespiano.

"Mi è appena arrivata la notizia che l’amministrazione è pronta a fare dietrofront – si aggiunge al coro una fioraia del cimitero Porte Sante– non ci è arrivata una comunicazione ufficiale ma ci hanno informato i custodi, è comunque un buon risultato".

Dal Comune nella serata di ieri hanno fatto sapere di aver già provveduto alla determina che diventerà ufficiale nei prossimi giorni.