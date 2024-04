Ciclopedonale. Lavori conclusi in zona Veroni

In corso a Pontassieve i lavori per la realizzazione del percorso ciclopedonale che collegherà l’abitato di Sieci, in particolar modo la stazione FS, con l’istituto superiore Ernesto Balducci e che completerà il percorso – completato ad inizio 2023 - che dalla stessa Scuola raggiunge già la Stazione Ferroviaria di Pontassieve. Completato il tratto dalla scuola verso i Veroni , adesso la ditta sta lavorando sul lungo parallelo alla ferrovia. Il nuovo percorso costeggia il tratto ferroviario, avrà una lunghezza totale di circa due chilometri e mezzo e vedrà più fasi diverse di intervento. Il primo tratto sarà realizzato con fondo stabilizzato e collegherà l’istituto Balducci a via dei Veroni; da qui si raggiunge poi il tratto in asfalto, costeggiando gli orti sociali, fino all’ex Colombaiotto, nel vecchio tratto della statale 67. Il nuovo percorso Balducci-Sieci, poi, attraverserà il bosco seguendo il recente nuovo tratto realizzato nel 2023 del Cammino di Francesco per proseguire poi lungo le vigne in direzione di Sieci, seguendo un sentiero stabilizzato della larghezza di due metri e mezzo che prosegue poi lungo di via Massariccia su strade bianche fino a Sieci. Questo intervento è finanziato grazie a fondi Pnrr per la cifra di 468mila euro, che rendono possibile la realizzazione del progetto. Una volta ultimato si potrà realmente avere un anello percorribile a piedi e in bicicletta tra Sieci e Pontassieve, che farà inoltre da raccordo con la costituenda ciclovia dell’Arno e con i sentieri e percorsi che da Rosano arrivano fino al Borgo passando per il Parco Fluviale e l’area industriale e sportiva dei Villini.

Leonardo Bartoletti