Ciclista travolto da auto. Vola e batte la testa a terra

Grave incidente stradale, intorno alle 13.30 di ieri, in via Cavalcanti, a Signa. Per motivi da accertare, un’auto che stava percorrendo la strada nel tratto compreso fra gli Arrighi e la piccola stazione ferroviaria di Carmignano ha tamponato un ciclista, che pare viaggiasse nella stessa direzione. L’impatto, avvenuto in prossimità della stazione, è stato estremamente violento, tanto da scaraventare l’uomo a terra e da fargli sbattere con violenza la testa. Immediato l’allarme, sia alla polizia municipale di Signa che al 118, che ha inviato sul posto l’ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Lastra a Signa, partita con un codice rosso, ovvero quello che indica la massima gravità.

Soccorso dal medico e dai volontari, l’uomo, un 50enne della zona, ha fortunatamente ripreso coscienza e le sue condizioni sono progressivamente migliorate. Accompagnato al pronto soccorso per le medicazioni e i controlli del caso, ha prognosi riservata. Illeso invece il conducente della vettura. Nel frattempo, via Cavalcanti è rimasta completamente chiusa al traffico fino alle 15.45, prima per permettere le operazioni di soccorso e poi per consentire alla polizia municipale di effettuare tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si sa al momento cosa possa aver causato il sinistro, visto che secondo i primi rilievi auto e bicicletta viaggiavano nella stessa direzione: è possibile che l’automobilista sia stato abbagliato dal sole o abbia avuto un attimo di distrazione.

Non è comunque la prima volta che via Cavalcanti, utilizzata come arteria di collegamento fra Signa, Artimino e Comeana, è scenario di gravi incidenti, in alcuni casi purtroppo con esiti drammatici. L’ultimo si verificò a giugno del 2022, quando una vettura si schiantò contro uno dei grandi albero che costeggiano la strada e perse la vita un giovane di 19 anni, mentre due ragazze di 13 e 14 anni rimasero gravemente ferite.