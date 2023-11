Ciclismo in Valdisieve. La storia dello sport dento il libro di Visconti

Sarà anche un’occasione per ripercorrere la storia del ciclismo in Valdisieve. Partendo da storie e biografie di campioni che hanno segnato capitoli importanti di questo sport a livello nazionale. Senza dimenticare tutto quanto avvenuto, anche a lidvello locale, in uno sport a sempre molto popolare sul nostro territorio. L’occasione sarà data da "Un primo, sessanta secondi", l’autobiografia di Giovanni Visconti, ex ciclista professionista vincitore di due tappe del Giro d’Italia e tre titoli di campione italiano, oltre che della maglia di miglior scalatore proprio della corsa rosa. Il libro è scritto insieme all’amico Enzo Vicennati ad un anno dal ritiro. Una pubblicazione che ripercorre le storie di una vita che ha sempre messo al centro la bicicletta. Proprio come accade per molti appassionati in Valdisieve. L’appuntamento è per domani, sabato 18 novembre, alle 21 nei locali della Polisportiva Sieci. All’incontro sarà presente l’autore ed ex ciclista Giovanni Visconti. Insieme a lui, dopo i saluti dell’Assessore allo Sport Giulia Borgheresi, gli interventi di Enzo Vicennati, coautore del libro e giornalista di BiciPro, Francesco Pancani giornalista e telecronista Rai, Giancarlo Brocci, ideatore e organizzatore de "L’ Eroica di Gaiole in Chianti", e Roberto Poggiali, ex ciclista.

L.B.