Cibo, giochi e mercatini. Autumnia, la città in festa

Per i suoi 25 anni, Autumnia punta sulla gentilezza e sui volti Vip in un programma particolarmente ricco tutto dedicato, come consuetudine, ad agricoltura, ambiente e alimentazione e, soprattutto, alla valorizzazione delle peculiarità del proprio territorio.

L’8, il 9 e il 10 novembre il cuore di Figline accoglierà mostre mercato, incontri, momenti di riflessione, giochi, sport e divertimento con tante novità.

Tra queste, c’è il vicolo della Gentilezza: per le tre giornate, vicolo Torsellini si tingerà di viola grazie ad un’installazione di pansè e i visitatori si troveranno immersi tra colori e profumi invitati a riflette su quanto sia importante un gesto gentile. Riceveranno anche un omaggio floreale.

Nell’area dei cooking show, a cura di Comune e Istituto Vasari, ci saranno le sfide ai fornelli con chef Simone Cipriani: cucinerà coi vincitori di un contest popolare sui social; tra gli ospiti in arrivo anche Federico Russo di Radio Deejay e Federico Fazzuoli, ideatore della trasmissione Rai "Linea Verde".

Tra le novità della 25° edizione, anche il videomapping "Autumnia e i riflessi del cambiamento", uno spettacolo che dopo il tramonto ogni 30 minuti accenderà le mura storiche intorno all’Arena del Teatro Garibaldi, il padiglione vini in piazza San Francesco, la nuova "Area sport e fitness" dove provare golf, arco e frecce, pallavolo, calcio, rugby, basket, Subbuteo, calcio balilla e le nuove frontiere del fitness e dell’e-sports, ma anche un’area dedicata alle associazioni più ampia in piazza Bonechi. Qui le scuole del territorio si alterneranno in esibizioni e attività.

Gli studenti saranno protagonisti anche dell’evento in piazza della Fattoria sabato 9 alle 15,30 prima dello spettacolo degli Sbandieratori.

Ci saranno momenti di approfondimento e conferenze su cicloturismo, cambiamenti climatici, benessere animale, coltivazioni sostenibili, sicurezza del ciclista urbano, salute e stili di vita, insieme a vari partner; una stalla sarà allestita in pieno centro, per la gioia dei bambini coinvolti in laboratori ed esperienze reali e virtuali. Tornano il mercato contadino, lo street food, la street band e le visite mediche gratuite, incluse le mammografie con Ispro. In tutti ci saranno 215 tra stand e aree espositive basati sul motto "Cambia sguardo, coltiva il futuro" che punta sulla tradizione senza rinunciare all’innovazione. Il programma completo è su www.autumnia.it.