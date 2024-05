Cibo e concerti. Arriva il festival dello street food

Appuntamento con i ‘mangiari di strada’ questo fine settimana nel centro sestese. Dopo l’apertura di ieri sera anche oggi e domani, in piazza Vittorio Veneto, stazionerà, per la prima volta in assoluto, lo "Street Food Festival" con diverse proposte di cibi e appuntamenti musicali e di intrattenimento. Oggi alle 12 è prevista l’apertura degli stand gastronomici fino a mezzanotte mentre alle 21 è in programma intrattenimento con musica dance e pop anni Novanta. Domani dalle 12,30 invece in piazza ci sarà musica, intrattenimento per bambini e spettacolo circense, dalle 11 alle 20 sarà presente Radio Giglio Rosso. L’ingresso è gratuito. L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale "Sesto Sotto Casa" con un obiettivo dichiarato: quello di far vivere il centro (anche con un po’ di rumore) portando in piazza in particolare un pubblico giovane, di solito attratto da questo tipo di manifestazione.