Chris Pitsiokos (e il suo sax) a Firenze: Interazione con l'elettronica al Tempo Reale Festival

Entra nel vivo il "Tempo Reale Festival che anche quest’anno si caratterizza come un palpitante contenitore che raccoglie e fa brillare le varie forme della musica di ricerca del contemporaneo. Dall’improvvisazione alla sperimentazione vocale, alle nuove tendenze performative dell’elettronica. Oggi (ore 19) nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux spazio a una performance imprevedibile e coinvolgente. Quella di Chris Pitsiokos che illuminerà di intensità il suo sax in una produzione originale nata appositamente per il "Tempo Reale Festival". Nell’esibizione fiorentina il sassofonista rappresentativo della nuova scena improvvisativa newyorkese, interagrà con l’elettronica. E, lo fa con la complicità di Francesco Canavese al live electronics e la regia del suono del compositore, musicista, nonché direttore di Tempo Reale Francesco Giomi. Fari puntati sull’eclettico musicista, compositore e improvvisatore, classe 1990, residente a Brooklyn e a Berlino, che in questo progetto dialoga con l’elettronica, la vive intensamente, la seduce e l’esalta, sia come mezzo di auto espressione, che come relazione dialogica con gli strumenti digitali di Tempo Reale. Ancora una volta Pitsiokos ammalierà la platea con le sue sperimentazioni e, da autentico estremista del sax alto, si divertirà a scomporre il suo strumento, a soffiarci dentro dalla parte della campana, facendogli emettere suoni cavernosi per poi tornare alla sua ricerca in bilico tra una ricerca timbrica e l’energia espressiva della cosiddetta fire music. Il festival prosegue domani (ore 16) al Parco delle Cascine, con "Suono Giardino #3 | Soundride Cascine", ovvero un percorso in bicicletta di ascolto e riflessione sul paesaggio sonoro. Il ritrovoè alla Pensilina Mercato Isolotto di Firenze) Domenica 8 ottobre, infine, "Musica Isola", tre perfermonce elettro acustiche all’Istituto Francese di Piazza Ognissanti (inizio ore 18).

Giovanni Ballerini