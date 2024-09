Chiusure autostradali e lavori programmati. Nasce il tavolo di confronto tra azienda e sindaci

Un tavolo di confronto per fare il punto sulle attività previste nel tratto autostradale di A1 compreso tra i Comuni di Barberino e Calenzano, per essere allineati sulle chiusure programmate e per condividere richieste di modifica o miglioramento del piano delle attività, sulla base delle esigenze delle comunità locali, con l’obiettivo di mitigare sempre di più l’impatto del piano di lavori di Autostrade per l’Italia (Aspi) su territori.

È stato istituito su iniziativa della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia e ne fanno parte, con i tecnici di Autostrade, i primi cittadini di Barberino e Calenzano Sara Di Maio e Giuseppe Carovani. Il tavolo si è già riunito per un primo incontro in cui Aspi ha illustrato nello specifico il programma dei prossimi lavori e le misure messe in campo per informare l’utenza sulla presenza dei cantieri e sui percorsi alternativi. In particolare, nelle chiusure programmate, verranno disposti mezzi di soccorso meccanico leggero e pesante nell’area del Passo delle Croci e saranno effettuati pattugliamenti dalle squadre di viabilità di Autostrade per l’Italia lungo la SP8 letteralmente congestionata durante l’orario di chiusura del tratto autostradale. Sul tracciato della A1 tra Calenzano e Barberino, in direzione Bologna, Autostrade per l’Italia sta portando avanti un piano di rigenerazione della carreggiata Nord.

Tra gli interventi più significativi la rigenerazione strutturale di tre viadotti (Goccioloni I, Goccioloni II e Torraccia) e l’ammodernamento delle calotte di tutte le gallerie presenti lungo la tratta oggetto di riqualifica (6 gallerie e 12 fornici). Una volta ultimato il progetto di riqualifica e riammodernamento del tratto Calenzano-Barberino, la configurazione dell’autostrada vedrà un assetto finale di quattro corsie verso Bologna e tre corsie in direzione Firenze.

S.N.