La scuola a Firenze: suona l’ultima campanella per molti studenti, festa in strada

Firenze, 6 giugno 2024 - All’Itis Meucci qualche studente si è presentato in giacca e cravatta, mentre ieri nella vicepresidenza dell’Itt Marco Polo sono apparse delle ragazze vestite da suore.

Finisce la scuola e gli studenti di Firenze,, da qualche anno a questa parte, amano giocare con l’abbigliamento. Dopo le ultime lezioni, nella giornata di giovedì 6 giugno le scuole che ospitano i seggi elettorali hanno chiuso.

Lezioni terminate al Marco Polo e all’Iis Sassetti-Peruzzi, dove gli studenti hanno accolto con un boato l’ultima campanella. Anche allo scientifico Leonardo Da Vinci atmosfera elettrica fin dalla mattina e poi tutti fuori a festeggiare. Lezioni finite, ancora, al comprensivo Poliziano e al liceo classico Galileo, che domani si riunirà come sempre al teatro romano di Fiesole per il concerto organizzato dai ragazzi.

Sono complessivamente 112947 gli studenti della provincia di Firenze, dalla primaria alla secondaria di primo grado, che iniziano le vacanze in questi giorni. Gli istituti che non ospitano i seggi chiuderanno lunedì prossimo. Tra questi, l’artistico Alberti, il liceo classico Michelangelo, l’Itis Da Vinci, dove come da tradizione verrà organizzata una festa delle classi quinte, durante la quale gli studenti “esibiscono i loro talenti artistici e musicali”, come racconta il preside Marco Paterni.

Anche al Cellini la scuola finirà lunedì prossimo. Anche quest’anno l’istituto organizza una sfilata di moda con abiti progettati, realizzati e indossati dalle studentesse delle classi 3L-4L-5M-5N dell’indirizzo industria e artigianato per il Made in Italy – abbigliamento. ‘Arti in scena’, questo il titolo della serata, si svolgerà domani sera all’Otel.

Il filo conduttore della sfilata sarà, fanno sapere dalla scuola, “l’interpretazione di Barbie in varie sfumature, dagli abiti da sera alle declinazioni più rock e trasgressive”. Insomma, le studentesse hanno voluto “dare un taglio diverso all’icona Barbie”.

Certo non per tutti è tempo di vacanze. Sono 9153 i giovani che da martedì prossimo affronteranno gli esami del primo ciclo. Mentre 7832 sono alle prese con la maturità.