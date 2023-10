Chiuso l’incrocio tra Aleardi Leopardi

Chiuso da ieri per un mese l’incrocio tra le vie Aleardi e Leopardi. L’intervento rientra nella semipedonalizzazione dell’ala ottocentesca del centro città e il completamento della passeggiata cittadina, con la chiusura da martedì 17 ottobre 2023 dell’incrocio tra via Aleardi e via Leopardi. Via Leopardi comunque sarà percorribile da residenti e frontisti con doppio senso di circolazione, così come via Zanella, che resta chiusa al traffico per i veicoli dei non residenti. Resta percorribile a tutti via Burchietti con la svolta verso le piazze Piave e Matteotti.