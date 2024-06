Chiude l’edicola in San Gallo: "Grazie Mirna": il saluto dei clienti poliziotti

Un altro bandone che non sarà più aperto. Un’altra edicola che si estingue, conclude il suo corso. E un altro pezzo di Firenze che svanisce. Ieri mattina la signora Mirna (nella foto), titolare della storica edicola di via San Gallo, ha aperto le serrande della sua amata attività per l’ultima volta. Dopo venticinque anni di sveglie all’alba e di inchiostro nero come tatuato sulla punta delle dita, Mirna ha detto basta.

L’edicola, una delle prime aperte in città, è stata un’attività di famiglia portata avanti di generazione in generazione. Quel quadrato di lamiere e legno sempre colorato, sempre ben fornito di riviste e quotidiani, ma anche capace di soddisfare i gusti dei più piccoli, si trovava a pochi passi dall’ex palazzo Bonifacio, sotto lo splendido loggiato di quella che è la questura di Firenze.

E proprio i poliziotti, ieri, sono stati i più colpiti dalla decisione della signora. "È sempre stata un punto di riferimento per l’intero quartiere e, in particolare, per i poliziotti della questura fiorentina", si legge in un comunicato.

In effetti, l’edicola di Mirna è stato un punto di incontro e di ritrovo per tutti i residenti, e ieri nel giorno della chiusura sono stati davvero tanti i clienti che si sono affacciati per dare un ultimo saluto. Tra loro non potevano mancare il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, e gli agenti di via Zara che hanno omaggiato l’anziana donna per la sua costante cordialità e disponibilità con una lettera di ringraziamento e una mattonella in pietra lavica del maestro Domenico Boscia raffigurante proprio Palazzo Bonifacio che per anni è stato la sua seconda casa.

La chiusura dell’edicola va a sommarsi a numeri allarmanti relativi a spazi fisici di informazione e punti di riferimento per la socialità fiorentina che hanno deciso di abbassare per sempre la saracinesca.

Secondo la Camera di Commercio infatti le edicole registrate a Firenze nel 2022 erano 136, di cui 122 attive. Un numero in continuo ribasso. Un dato più che preoccupante.

P.m.